25 Nisan 2022, Pazartesi
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Rusya batan gemide nükleer başlık arıyor iddiası! Ukrayna: Batan gemi tarihi miras
Rus donanmasının amiral gemisi Moskova’nın Ukrayna tarafından vurulmasının ardından, Rusya ilk kez kayıpları kabul etmiş bir kişinin öldüğünü 27 denizcinin de kayıp olduğunu açıklamış ve araştırma başlatılmıştı. Ukrayna Savunma Bakanlığı ise Rusların kaybolan denizcileri değil gemide kalan nükleer başlıklı füzeleri aradığını öne sürdü.