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Rus petrol gemileri tavan fiyata takıldı! Yeni petrol krizi kapıda mı? Avrupa tavan fiyat ile ne amaçlıyor?

A Haber
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Giriş: 06.12.2022 16:45
Rus petrol tankerleri tavan fiyat uygulamasına takıldı. İstanbul Boğazı'nın kuzeyinde Rus petrol tankeri trafiği oluştu. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktarırken Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi ANKASAM Avrasya Uzmanı Dr. Sabir Askeroğlu önemli değerlendirmelerde bulundu.

AB ülkeleri 2 Aralık'ta, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı. G7 ve AB ülkeleri aynı zamanda 5 Aralık'tan itibaren de Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole ithalat yasağı uygulayacak.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol ve petrol ürünleri satmayacaklarını belirterek, "Tavan fiyat araçlarının kullanımını yasaklayacak mekanizmalar üzerinde çalışıyoruz." dedi.

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