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Rus ordusu Harkov'a mı ilerliyor? 13 kilometreden oluşan konvoy uydudan görüntülendi
Mert Hacıalioğlu'nun canlı yayında aktardıkları:
"Başkent Kiev sakin bir gece geçirdi, aslında 1 haftalık süreçte Kiev ve çevresi böyleydi. Ukraynalı askerler mayın ve EYP çalışmalarını devam ettiriyor. Rusların çekildiği bölgelere gidildiği zaman küçük patlama sesleri geliyor. Bölgede herhangi bir patlama ve siren sesi yok.
Ukrayna tarafından yapılan açıklamada 11 binden fazla mayının imha edildiği iddia edildi. Yine iddiaya göre Ruslar sivillerin evlerine tuzaklar kurmuş. Kiev'de siren sesleri yerine bir anma müziği çalınıyor. Bu sırada hareket halinde olan vatandaşlar durup müziği dinliyorlar. Kiev sokaklarında hayat normale dönmeye başladı.
Rusya, Ukrayna'nın güney ve güneydoğusuna operasyonlarını yoğunlaştırmış durumda. Harkov'a 13 kilometrelik bir konvoy hareket ediyor. Bunun uydu görüntüleri ortaya çıktı. Konvoyda zırhlı araçlar bulunuyor. Rus birlikleri Harkov civarına yığınak yapıyor."