Rus ordusu Harkov'a mı ilerliyor? 13 kilometreden oluşan konvoy uydudan görüntülendi

Ukrayna savaşında yaklaşık bir buçuk ay geride kalırken, milyonlarca sivil yerinden edildi, çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Ülkede savaşın şiddeti ise hemen hemen her noktada gözler önüne seriliyor. Diğer yandan ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi, Ukrayna'nın Velykyi Burluk yerleşim yerinden Harkov bölgesine doğru hareket eden 13 kilometrelik Rus konvoyuna ait fotoğraflar paylaştı. Son durumu Başkent Kiev'den A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

Mert Hacıalioğlu'nun canlı yayında aktardıkları:

"Başkent Kiev sakin bir gece geçirdi, aslında 1 haftalık süreçte Kiev ve çevresi böyleydi. Ukraynalı askerler mayın ve EYP çalışmalarını devam ettiriyor. Rusların çekildiği bölgelere gidildiği zaman küçük patlama sesleri geliyor. Bölgede herhangi bir patlama ve siren sesi yok.

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada 11 binden fazla mayının imha edildiği iddia edildi. Yine iddiaya göre Ruslar sivillerin evlerine tuzaklar kurmuş. Kiev'de siren sesleri yerine bir anma müziği çalınıyor. Bu sırada hareket halinde olan vatandaşlar durup müziği dinliyorlar. Kiev sokaklarında hayat normale dönmeye başladı.

Rusya, Ukrayna'nın güney ve güneydoğusuna operasyonlarını yoğunlaştırmış durumda. Harkov'a 13 kilometrelik bir konvoy hareket ediyor. Bunun uydu görüntüleri ortaya çıktı. Konvoyda zırhlı araçlar bulunuyor. Rus birlikleri Harkov civarına yığınak yapıyor."