ABD'de ara seçim heyecanı! Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında Kongre'de çoğunluk mücadelesi

ABD'de Kongre'nin geleceğini belirleyecek kritik ara seçimler için seçmenler sandık başına gidiyor. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi ve Senato'da çoğunluğu elde etmek için yarışırken, Türkiye dahil dünyanın dört bir yanındaki başkentler ve finans merkezleri seçim sonuçlarını yakından takip ediyor. Peki, sandıktan nasıl bir tablo çıkacak? Kongre'deki güç dengeleri değişecek mi? A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, seçim sürecindeki son gelişmeleri ABD'den aktardı.