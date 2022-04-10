10 Nisan 2022, Pazar
Ukrayna'dan flaş iddia! Kiev bölgesinde bin 200 ceset...
Rusya-Ukrayna savaşında 46. gün geride kalırken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova, başkent Kiev bölgesinde bin 200'den fazla ceset bulunduğunu duyurdu. Rusya, geçtiğimiz cuma günü tren istasyonuna gerçekleştirilen saldırıdan sorumlu olmadıklarını ve saldırıda kullanılan füzelerin kendilerine ait olmadığını iddia etmişti.
Giriş Tarihi: 10.04.2022 19:58 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022 19:59
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