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Ukrayna'dan flaş iddia! Kiev bölgesinde bin 200 ceset...

Rusya-Ukrayna savaşında 46. gün geride kalırken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova, başkent Kiev bölgesinde bin 200'den fazla ceset bulunduğunu duyurdu. Rusya, geçtiğimiz cuma günü tren istasyonuna gerçekleştirilen saldırıdan sorumlu olmadıklarını ve saldırıda kullanılan füzelerin kendilerine ait olmadığını iddia etmişti.

Giriş Tarihi: 10.04.2022 19:58 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022 19:59
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Ukrayna’dan flaş iddia! Kiev bölgesinde bin 200 ceset...

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova, "Kiev bölgesinde bin 200'den fazla ceset bulundu" dedi.

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Ukrayna’dan flaş iddia! Kiev bölgesinde bin 200 ceset...

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları aralıksız sürerken, Ukrayna'nın Rus ordusundan temizlenen Kiev bölgesinde cansız bedenler toplanmaya devam ediyor.

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Ukrayna’dan flaş iddia! Kiev bölgesinde bin 200 ceset...

Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova yaptığı açıklamada, "Rus güçlerinin Kiev bölgesinden çekilmesinin ardından bin 222 ceset bulundu. Rus güçleri tarafından işlenen 5 bin 600 savaş suçu, Ukraynalı yetkililer tarafından araştırılıyor. Ukrayna'nın tüm bölgelerinde gördüğümüz savaş suçları, insanlığa karşı işlenmiş suçlar ve biz bunu düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Ukrayna’dan flaş iddia! Kiev bölgesinde bin 200 ceset...

Rusya'daki üst düzey askeri ve hükümet yetkilileri de dahil olmak üzere 500'den fazla savaş suçlusu şüphelisi tespit ettiklerini aktaran Venediktova, geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın Kramatorsk kentinde bir tren istasyonuna düzenlenen ve 50'den fazla kişinin öldüğü saldırıya ilişkin de gerekli kanıtlara sahip olduklarını belirtti.

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Ukrayna’dan flaş iddia! Kiev bölgesinde bin 200 ceset...

Rusya, geçtiğimiz cuma günü tren istasyonuna gerçekleştirilen saldırıdan sorumlu olmadıklarını ve saldırıda kullanılan füzelerin kendilerine ait olmadığını iddia etmişti.