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Trump ve Netanyahu için kritik süreç! ABD seçimleri Türkiye'yi ve Orta Doğu'yu nasıl etkileyecek?
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trump ve Netanyahu için kritik süreç! ABD seçimleri Türkiye'yi ve Orta Doğu'yu nasıl etkileyecek?

ABD'deki ara seçimlerin Türkiye-ABD ilişkilerine ve Orta Doğu'daki dengelere olası etkileri A Haber'de değerlendirildi. Dış Politika Uzmanı Yeliz Albayrak, Kongre'deki güç dengelerinin değişmesi durumunda Trump yönetiminin karşılaşabileceği zorlukları, F-35, F-16, KAAN motorları ve CAATSA yaptırımlarını ele aldı. Albayrak, İran'a yönelik yeni bir saldırı ihtimalini ve İsrail'deki seçim senaryolarının bölgesel güvenliğe etkilerini de değerlendirdi.

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