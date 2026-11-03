Trump ve Netanyahu için kritik süreç! ABD seçimleri Türkiye'yi ve Orta Doğu'yu nasıl etkileyecek?

ABD'deki ara seçimlerin Türkiye-ABD ilişkilerine ve Orta Doğu'daki dengelere olası etkileri A Haber'de değerlendirildi. Dış Politika Uzmanı Yeliz Albayrak, Kongre'deki güç dengelerinin değişmesi durumunda Trump yönetiminin karşılaşabileceği zorlukları, F-35, F-16, KAAN motorları ve CAATSA yaptırımlarını ele aldı. Albayrak, İran'a yönelik yeni bir saldırı ihtimalini ve İsrail'deki seçim senaryolarının bölgesel güvenliğe etkilerini de değerlendirdi.