MAXAR Rusya-Ukrayna savaşında bombalanan Velykyi Burluk'a ilerleyen Rus konvoyunu görüntüledi

Rusya-Ukrayna savaşında bir buçuk aylık süreç geride kaldı. Rus ordusu bazı bölgeleri bombalamaya devam ederken, Kiev ve Çernihiv'den çekilmişti. ABD merkezli uydu görüntüleyici şirketi MAXAR, Rusya'ya ait araçların Velykyi Burluk'a ilerlerken çekilen görüntülerini paylaştı.