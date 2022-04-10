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Haberler Galeri MAXAR Rusya-Ukrayna savaşında bombalanan Velykyi Burluk'a ilerleyen Rus konvoyunu görüntüledi

MAXAR Rusya-Ukrayna savaşında bombalanan Velykyi Burluk'a ilerleyen Rus konvoyunu görüntüledi

Rusya-Ukrayna savaşında bir buçuk aylık süreç geride kaldı. Rus ordusu bazı bölgeleri bombalamaya devam ederken, Kiev ve Çernihiv'den çekilmişti. ABD merkezli uydu görüntüleyici şirketi MAXAR, Rusya'ya ait araçların Velykyi Burluk'a ilerlerken çekilen görüntülerini paylaştı.

Giriş Tarihi: 10.04.2022 19:23 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022 19:24
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MAXAR Rusya-Ukrayna savaşında bombalanan Velykyi Burluk’a ilerleyen Rus konvoyunu görüntüledi

Rusya-Ukrayna savaşında flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Savaşın 46. gününde ABD merkezli uydu görüntüleyici şirketi MAXAR'ın yayınladığı görüntülerde ise bir detay dikkat çekti.

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MAXAR Rusya-Ukrayna savaşında bombalanan Velykyi Burluk’a ilerleyen Rus konvoyunu görüntüledi

13 kilometre uzunluğundaki Rus konvoyunun Ukrayna'nın bir şehrine doğru ilerlediği görüldü.

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MAXAR Rusya-Ukrayna savaşında bombalanan Velykyi Burluk’a ilerleyen Rus konvoyunu görüntüledi

Fotoğrafların 8 Nisan'a ait olduğu bildirildi. En son alınan bilgilere göre konvoy Velykyi Burluk yerleşim yerinden şehre doğru ilerliyor.

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MAXAR Rusya-Ukrayna savaşında bombalanan Velykyi Burluk’a ilerleyen Rus konvoyunu görüntüledi

Konvoyda oldukça yüklü askeri teçhizat ve silah olduğu düşünülüyor.

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MAXAR Rusya-Ukrayna savaşında bombalanan Velykyi Burluk’a ilerleyen Rus konvoyunu görüntüledi