10 Nisan 2022, Pazar
MAXAR Rusya-Ukrayna savaşında bombalanan Velykyi Burluk'a ilerleyen Rus konvoyunu görüntüledi
Rusya-Ukrayna savaşında bir buçuk aylık süreç geride kaldı. Rus ordusu bazı bölgeleri bombalamaya devam ederken, Kiev ve Çernihiv'den çekilmişti. ABD merkezli uydu görüntüleyici şirketi MAXAR, Rusya'ya ait araçların Velykyi Burluk'a ilerlerken çekilen görüntülerini paylaştı.
Giriş Tarihi: 10.04.2022 19:23 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022 19:24
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