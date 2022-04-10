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Birleşmiş Milletler resmi rakamları açıkladı! İşte evlerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalı mültecilerin sayıları
Birleşmiş Milletler, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda, Ukrayna'da en az 1793 sivilin hayatını kaybettiğini, 2 bin 439 sivilin yaralandığını ve saldırıların ardından 4 milyon 503 bin 954 kişinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi. BM, Ukrayna'da sivil kayıplara ilişkin sadece teyit edebildiği rakamları açıklıyor. Ukrayna makamlarına göre ise hayatını kaybeden sivillerin sayısı ise çok daha fazla.