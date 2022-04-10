Birleşmiş Milletler resmi rakamları açıkladı! İşte evlerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalı mültecilerin sayıları

Komşu ülkelerden en çok Polonya'ya (2 milyon 593 bin 902), Romanya'ya (686 bin 232), Macaristan'a (419 bin 101), Moldova'ya (410 bin 882), Rusya'ya (404 bin 418), Slovakya'ya (314 bin 485) ve Belarus'a (19 bin 96) geçiş yapıldığı bilgisi verilen açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden de 21-23 Şubat'ta 113 bin kişinin Rusya'ya geçtiği ifade edildi.