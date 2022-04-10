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Birleşmiş Milletler resmi rakamları açıkladı! İşte evlerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalı mültecilerin sayıları

Birleşmiş Milletler, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda, Ukrayna'da en az 1793 sivilin hayatını kaybettiğini, 2 bin 439 sivilin yaralandığını ve saldırıların ardından 4 milyon 503 bin 954 kişinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi. BM, Ukrayna'da sivil kayıplara ilişkin sadece teyit edebildiği rakamları açıklıyor. Ukrayna makamlarına göre ise hayatını kaybeden sivillerin sayısı ise çok daha fazla.

Giriş Tarihi: 10.04.2022 17:29
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Birleşmiş Milletler resmi rakamları açıkladı! İşte evlerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalı mültecilerin sayıları

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin veriler paylaşıldı.

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Birleşmiş Milletler resmi rakamları açıkladı! İşte evlerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalı mültecilerin sayıları

Açıklamada, 24 Şubat-9 Nisan döneminde yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere Ukrayna'dan 4 milyon 503 bin 954 kişinin komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

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Birleşmiş Milletler resmi rakamları açıkladı! İşte evlerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalı mültecilerin sayıları

Komşu ülkelerden en çok Polonya'ya (2 milyon 593 bin 902), Romanya'ya (686 bin 232), Macaristan'a (419 bin 101), Moldova'ya (410 bin 882), Rusya'ya (404 bin 418), Slovakya'ya (314 bin 485) ve Belarus'a (19 bin 96) geçiş yapıldığı bilgisi verilen açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden de 21-23 Şubat'ta 113 bin kişinin Rusya'ya geçtiği ifade edildi.

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Birleşmiş Milletler resmi rakamları açıkladı! İşte evlerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalı mültecilerin sayıları

BMMYK Sözcüsü Shabia Mantoo, yaptığı açıklamada, bazı Ukraynalı mültecilerin komşu ülkeler arasında seyahat ettiği için genel rakamın yüksek çıktığını dile getirmişti.

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Birleşmiş Milletler resmi rakamları açıkladı! İşte evlerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalı mültecilerin sayıları

Ukrayna'dan komşu ülkelere gidenlerden yüz binlercesinin buralardan da diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.