Rubik küpünde yeni dünya rekoru: 3,13 saniye! Max Park adını tarihe yazdırdı!

21 yaşındaki ABD'li Max Park 3'e 3 boyutlarındaki Rubik küpünde yeni bir dünya rekoruna imza attı. Park Rubik küpünü 3. 13 saniyede çözmeye başardı. Bir önceki rekor ise 3. 47 saniyeydi.

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