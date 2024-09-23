Polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti adliyeye böyle getirildi

Ümraniye’de karakoldan firar ettikten sonra kendisini yakalamaya çalışan polislerden birini şehit eden şüpheli Yunus Emre Geçti, adliyeye sevk edildi. Saldırgan, iki kadın polis tarafından çöp poşeti giydirilmiş halde, Emniyet Müdürlüğünün tehlikeli köpekleri sevk etmek için kullandığı aracıyla adliyeye gönderildi. Poliste daha önceden 26 suç kaydı bulunan saldırganın, polisteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN