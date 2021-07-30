PKK ve Esad rejiminin kirli ‘petrol’ ticareti

Suriye İnsan Hakları Ağı, terör örgütü YPG/PKK'nın Esad rejimiyle yürüttüğü kirli ortaklığı bir kez daha gün yüzüne çıkarttı. Örgütün ABD'nin "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası"nı delip rejime yıllık ortalama 6 milyon varil petrol satışı yaptığı aktarıldı.

Terör örgütü PKK/YPG Esad rejimine yılda yaklaşık 6 milyon varil petrol sağlıyor.

Suriye İnsan Hakları Ağı, örgütün yasadışı, kirli faaliyetlerine ilişkin yeni bir rapor yayınladı.

O raporda, PKK/YPG 'nin ABD'nin "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası" kapsamında Esad rejimine yönelik uyguladığı yaptırımları nasıl deldiği mercek altına alındı.

Teröristlerin rejimle gerçekleştirdiği petrol ticareti gözler önüne serildi.