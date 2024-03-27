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PKK terörü Almanya'ya sıçradı! Yangının nedeni "kundaklama"

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.03.2024 18:19
Almanya'da 31 yıl önceki Solingen vahşetinin bir benzeri yeniden yaşandı. İkisi çocuk 4 Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı öldüğü yangının nedeni kundaklama olarak açıklandı. Detayları Sabah Gazetesi Almanya temsilcisi İsmail Erel’den aktardı.
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