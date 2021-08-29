PERSPEKTİF - Asya'nın kalbi Afganistan'da kimler yaşıyor?

Tüm dünyanın gözü kulağı Afganistan'daki gelişmelerde. ABD ve NATO askerilerinin çekilmesiyle yeniden Taliban kontrolüne giren ülkeden art arda bombalı saldırı haberleri geliyor. Özellikle ülkenin çoklu etnik yapısı kaygıları daha da artırıyor. Peki Afganistan'da hangi etnik gruplar yaşıyor? Bu etnik grupların Afganistan için önemi ne? Perspektif bu hafta Afganistan'ın etnik haritasını çıkardı...

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