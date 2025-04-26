Papa Francis için cenaze töreni! Bölgede 4 bin polis görev yapıyor

Vatikan'ın 21 Nisan'da hayatını kaybettiğini duyurduğu Papa Francis için cenaze töreni düzenleniyor. Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in cenaze töreni için binlerce kişi Aziz Petrus Meydanı'nda toplandı. Katılımcılar arasında devlet başkanları, parlamento liderleri ve dini temsilciler yer alıyor. Türkiye'yi temsilen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Vatikan'da. İşte tüm detaylar...

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