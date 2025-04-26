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Papa Francis için cenaze töreni! Bölgede 4 bin polis görev yapıyor

Papa Francis için cenaze töreni! Bölgede 4 bin polis görev yapıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.04.2025 11:44
Vatikan'ın 21 Nisan'da hayatını kaybettiğini duyurduğu Papa Francis için cenaze töreni düzenleniyor. Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in cenaze töreni için binlerce kişi Aziz Petrus Meydanı'nda toplandı. Katılımcılar arasında devlet başkanları, parlamento liderleri ve dini temsilciler yer alıyor. Türkiye'yi temsilen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Vatikan'da. İşte tüm detaylar...
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Papa Francis için cenaze töreni! Bölgede 4 bin polis görev yapıyor
Papa Francis için cenaze töreni!
Papa Francis için cenaze töreni!
Papa Fransis için cenaze töreni!
Papa Fransis için cenaze töreni!
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