Ortadoğu'da savaş alarmı! Trump'tan İran'a açık tehdit: “Kolay yoldan mı, zor yoldan mı halledelim?”

Kızıldeniz ve Babülmendep hattında İran destekli Husilere karşı geniş kapsamlı bir operasyon hazırlığı gündeme gelirken, ABD-İran geriliminde de yeni bir eşik aşılıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda karar aşamasında olduğunu belirterek “kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı” sorusunu gündeme getirdi. Washington'da İran ve Yemen-Suudi Arabistan hattının ele alındığı kritik bir zirve gerçekleştirilirken, bölgedeki ABD uçak gemisi varlığının artırılması planlanıyor. Tahran'daki son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, Husilerin Aramco'ya yönelik saldırı iddiasından İran'daki askeri ve ekonomik hazırlıklara kadar bölgedeki son durumu değerlendirdi.