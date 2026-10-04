Adalar Denizi'nde NOTAM krizi! Türkiye-Yunanistan hattında sıcak çatışma alarmı

Ege Denizi'nde çakışan tatbikat alanları nedeniyle Türkiye ile Yunanistan arasında yeni bir NOTAM krizi yaşandı. Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, aynı tarihlerde ve aynı lokasyonda yapılacak tatbikatların Türk ve Yunan filolarını karşı karşıya getirebileceği uyarısında bulundu. Gazeteci Merve Şebnem Oruç ise Yunanistan'ın "sakinlik politikasını" savunmasını güçlendirmek için bir zaman kazanma stratejisi olarak kullandığını belirtti. Olçar ve Oruç, bölgedeki askeri hareketlilik ve İsrail-Yunanistan işbirliğinin Ege'deki gerilimi daha da tırmandırabileceğine dikkat çekti.