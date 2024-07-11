11 Temmuz 2024, Perşembe
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NATO'da ilginin odağı! Başkan Erdoğan liderlerle sohbet etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamındaki Müttefik ve Ortak Devlet ve Hükûmet Başkanları Toplantısı'na iştirak etti. Başkan Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti. Başkan Erdoğan, toplantı öncesinde bazı liderlerle sohbet etti.