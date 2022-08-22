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NASA paylaştı! Kara deliğin sesini geliştirerek remiks yaptı

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Giriş: 22.08.2022 15:53
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yaptığı uzay çalışmasıyla herkesi şoke etti. Geçen mayıs ayında bir kara deliğin sesini kaydettiğini açıklayan NASA, şimdi de bu sesi geliştirdi ve müzik parçalarına yapıldığı gibi remiksleyerek tekrar paylaştı. İşte sosylam medyayı sarsan o ses...
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NASA paylaştı! Kara deliğin...
NASA paylaştı! Kara deliğin...
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