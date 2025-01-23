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Münbiç’te bombalı saldırı: 7 yaralı

Münbiç’te bombalı saldırı: 7 yaralı

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Giriş: 23.01.2025 23:00
Suriye'nin kuzeyinde Suriye Milli Ordusu (SMO) kontrolündeki Halep'e bağlı Münbiç'te bombalı saldırı düzenlendi. Bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 1’i çocuk toplam 7 kişi yaralandı. Terör saldırısının terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiği değerlendiriliyor. Söz konusu saldırı Münbiç’te son 1 haftada düzenlenen 3’üncü bombalı saldırı olarak kayıtlara geçti.
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Münbiç’te bombalı saldırı: 7 yaralı
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