Münbiç’te bombalı saldırı: 7 yaralı

Suriye'nin kuzeyinde Suriye Milli Ordusu (SMO) kontrolündeki Halep'e bağlı Münbiç'te bombalı saldırı düzenlendi. Bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 1’i çocuk toplam 7 kişi yaralandı. Terör saldırısının terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiği değerlendiriliyor. Söz konusu saldırı Münbiç’te son 1 haftada düzenlenen 3’üncü bombalı saldırı olarak kayıtlara geçti.

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