Mekke Savunma İttifakı'ndan Suudi Arabistan'ın güvenliğine yönelik askeri entegrasyon kararı! Türkiye Husilere yönelik operasyona katılır mı?

Mekke Savunma İttifakı, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sonrası olağanüstü toplanırken, ittifak ülkelerinin Riyad'a askeri kuvvet ve yetenek desteği sağlaması kararlaştırıldı. A Haber'de ele alınan gelişmede, askeri stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, söz konusu desteğin teknik personel ve donanımı da kapsayabileceğini belirterek Türkiye'nin Çelik Kubbe sistemini bölgeye tahsis edebileceğine dikkat çekti. Gazeteci Dr. Murat Özer ise ittifakın saldırı anlamında değil tamamen güvenlik maksadıyla kurulduğunu belirtti.