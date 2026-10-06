ANALİZ | 1991'den 2026'ya Irak'ta ABD varlığı! Yeni dönemde kimler oyun dışı?

ABD'nin, Saddam Hüseyin yönetiminin kitle imha silahlarına sahip olduğu iddiasıyla gerçekleştirdiği işgal, 23 yıl sonra sona erdi. ABD ordusu, Irak hükümetiyle yapılan anlaşma çerçevesinde 30 Eylül 2026'da bölgeden çekildi. Orta Doğu'da ABD'nin çekilmesiyle birlikte Irak'ta dengeler nasıl değişecek? A Haber'in Analiz bölümünde, ABD'nin Irak'taki askeri müdahaleleri ve Türkiye-Irak anlaşmasının kodları mercek altına alındı.