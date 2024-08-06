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Mali’de Ukrayna krizi! Mali Ukrayna ile ilişkilerini kesti

Mali’de Ukrayna krizi! Mali Ukrayna ile ilişkilerini kesti

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 06.08.2024 15:47
Üç yılı aşkın süredir devam eden Rusya Ukrayna savaşı farklı coğrafyalarda da etkisini gösteriyor. Son olarak geçtiğimiz haftalarda Cezayir sınırında çıkan çatışmada çok sayıda Rus Wagner gücü ve Mali askeri hayatını kaybetmişti. Saldırıda Ukrayna istihbaratının da rolü olduğu iddiası Mali ile Ukrayna arasındaki ilişkileri koparttı. Mali Ukrayna ile tüm diplomatik ilişkiler kesme kararı aldı.
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