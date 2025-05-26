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Macron eşi Brigitte’den dayak mı yedi? İşte o görüntüler

Macron eşi Brigitte’den dayak mı yedi? İşte o görüntüler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.05.2025 11:09
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Vietnam ziyareti sırasında başkanlık uçağındaki bir görüntü tartışmaya neden oldu. Çünkü uçağın kapısı açıldığı anda Brigitte Macron'un eşinin suratına yaptığı müdahale gündemin ilk sırasın oturdu ve Macron eşinden dayak mı yedi sorusunu sorulmasına neden oldu. Fransız medyası ise ilk önce görüntü için yapay zeka dese de sonra geri adım atmak zorunda kaldı.
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Macron eşi Brigitte’den dayak mı yedi? İşte o görüntüler
Macron eşinden dayak mı yedi?
Macron eşinden dayak mı yedi?
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