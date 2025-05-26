26 Mayıs 2025, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Macron eşi Brigitte’den dayak mı yedi? İşte o görüntüler
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Vietnam ziyareti sırasında başkanlık uçağındaki bir görüntü tartışmaya neden oldu. Çünkü uçağın kapısı açıldığı anda Brigitte Macron'un eşinin suratına yaptığı müdahale gündemin ilk sırasın oturdu ve Macron eşinden dayak mı yedi sorusunu sorulmasına neden oldu. Fransız medyası ise ilk önce görüntü için yapay zeka dese de sonra geri adım atmak zorunda kaldı.