Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! İneğin dışkısıyla duş aldılar |Video

Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı. İneğin dışkısıyla duş aldılar. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. Bugüne kadar 100 binden fazla kişiye buluşan ve 3 binden fazla kişinin ölmesine neden olan virüs korkusu nedeniyle insanlar ne yapacaklarını şaşırmış halde... Sosyal medya yayınlanan bir görüntü de ise Hindistan’da çok sayıda kişinin korona virüsüne yakalanmamak için ineğin dışkısını karıştırdığı suda duş aldığı görülüyor. Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü Hindistan'da da endişeyi arttırdı.

Hindistan'da inançları gereği ineği kutsal olarak gören bir grup vatandaş, ineğin idrarını ve dışkısını suya karıştırarak duş aldı. Farklı yerlerde farklı kişiler tarafından çekilen görüntülerde, kendilerinin ineğin kutsal olduğuna inandıklarını belirten vatandaşlar, ineğin idrarı ve dışkısıyla duş alanların asla korona virüsüne yakalanmayacaklarını iddia etti.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde ineğin dışkısıyla duş alanlar, "İnek annemiz çok yaşa" sloganı atarken, "Çin'de çıkan korona virüsüne karşı tek ilaç, kutsal ineğin idrarı ve dışkısında duş almak. Eğer her kim ineğin dışkısında duş alırsa korona asla ona gelmez. Çünkü o kişi artık kutsal oluyor" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYAYAYI SALLAYAN VİDEO

Paylaşılan videolar sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Söz konusu anlar bazı kesim tarafından övülürken bazı vatandaşların ise tepkisine neden oldu.

TEPKİ GÖSTERDİLER!

Öte yandan Hindistan'ın Assam eyaleti Milletvekili Suman Haripriya ise geçtiğimiz günlerde yaptığı bir toplantıda, "Koronadan kaçınmak için inek dışkısı ve idrarının her yere yayılması gerekiyor. İneğin idrarı ve dışkısı yayılan herhangi bir yer kutsal hale gelir. Dışkısını vücuduna süren her kimse kanser gibi hastalıklara da yakalanmaz. Bence bu inek idrarı ve inek dışkısı ile korona virüsü dehşetinden kaçınmak mümkün" şeklinde konuştu.

Haripriya'nın açıklamasına eyaletteki bazı vatandaşlar tarafından tepki gösterildi.