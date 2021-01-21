KKTC'deki son deprem Meclis’te de hissedildi! İşte korku dolu o anlar |Video

Son dakika haberleri... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin etkileri, KKTC Meclisi ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Meclisi’nde de hissedildi. Korku dolu anlar anbean kameralara böyle yansıdı.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa kentinde saat 17.27'de 5.3 büyüklüğündeki deprem meydana geldiği belirtilmişti. Deprem başkent Lefkoşa ve Girne'de de hissedilmişti. Vatandaşlar ise depremin ardından kendilerini sokağa atmıştı.

DEPREM ANI KAMERADAYA BÖYLE YANSIDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na bağlı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre ise, meydana gelen depremin 5.0 büyüklüğünde olduğu belirtildi. GKRY'deki yerel basını tarafından aktarılan verilere göre, depremin Larnaka bölgesindeki büyüklüğü ise 5.4 olarak belirtildi.



KKTC'deki Cumhuriyet Meclisi ve GKRY Meclisi'nde yapılan oturumlar sırasında meydana gelen deprem anları ise kameralara yansıdı.

Öte yandan meydana gelen depremde, can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.