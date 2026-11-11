İsrail ordusu Gazze'yi yeniden bombaladı! Sivillerin yaşam alanları hedef alındı: 7 ölü, 14 yaralı

Gazze'de ateşkes sürecine rağmen İsrail ordusunun saldırıları devam ediyor. İsrail güçlerinin kentin birçok noktasına insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılarda sivillerin yaşam alanları hedef alındı. Aralarında bir çocuğun da bulunduğu 7 Filistinli hayatını kaybederken 14 kişi yaralandı. Ateşkes görüşmeleri sürerken Gazze'de sivillerin yaşadığı bölgelerin yeniden bombalanması tepkilere neden oldu.