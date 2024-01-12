12 Ocak 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kızıldeniz'de neler oluyor? ABD ve İngiltere Yemen'i bombalıyor! Husilerden açıklama geldi
Son günlerde Yemen'deki İran destekli Husiler, Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına yanıt olarak Kızıldeniz'deki ticari gemileri hedef aldı. Bu saldırılar sonrası çok sayıda şirket Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı alırken ABD ve İngiltere gece saatlerinde Yemen'e saldırdı. ABD Başkanı Biden Husilere yönelik çok sayıda hedefin gece saatlerinde vurulduğunu açıklarken, Husiler ABD ve İngiliz savaş gemilerini hedef aldıklarını duyurdu. A Haber editörü Felemez Doğan yaşananları A Haber ekranlarında yorumladı.