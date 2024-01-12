Kızıldeniz’de neler oluyor? ABD ve İngiltere Yemen’i bombalıyor! Husilerden açıklama geldi

Son günlerde Yemen'deki İran destekli Husiler, Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına yanıt olarak Kızıldeniz'deki ticari gemileri hedef aldı. Bu saldırılar sonrası çok sayıda şirket Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı alırken ABD ve İngiltere gece saatlerinde Yemen'e saldırdı. ABD Başkanı Biden Husilere yönelik çok sayıda hedefin gece saatlerinde vurulduğunu açıklarken, Husiler ABD ve İngiliz savaş gemilerini hedef aldıklarını duyurdu. A Haber editörü Felemez Doğan yaşananları A Haber ekranlarında yorumladı.