Kiev güne saldırıyla uyandı! Canlı yayında patlama sesleri | A Haber ateş hattında

Son dakika Ukrayna haberi... Ukrayna'da savaş 21. günde de devam ederken Kiev güne bombardımanla uyandı. Peki bölgede son durum ne? Ayrıntıları bölgede günlerdir haber nöbetini sürdüren A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu aktardı. Kavasoğlu, "Saldırılar devam ediyor. Kiev güne patlamalarla uyandı. Şu anda yine patlama sesinin bulunduğumuz noktaya." ifadelerini kullandı.

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