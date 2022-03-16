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Kiev güne saldırıyla uyandı! Canlı yayında patlama sesleri | A Haber ateş hattında

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Giriş: 16.03.2022 09:51
Son dakika Ukrayna haberi... Ukrayna'da savaş 21. günde de devam ederken Kiev güne bombardımanla uyandı. Peki bölgede son durum ne? Ayrıntıları bölgede günlerdir haber nöbetini sürdüren A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu aktardı. Kavasoğlu, "Saldırılar devam ediyor. Kiev güne patlamalarla uyandı. Şu anda yine patlama sesinin bulunduğumuz noktaya." ifadelerini kullandı.
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