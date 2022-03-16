Kiev güne saldırıyla uyandı! Canlı yayında patlama sesleri | A Haber ateş hattında
Son dakika Ukrayna haberi... Ukrayna'da savaş 21. günde de devam ederken Kiev güne bombardımanla uyandı. Peki bölgede son durum ne? Ayrıntıları bölgede günlerdir haber nöbetini sürdüren A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu aktardı. Kavasoğlu, "Saldırılar devam ediyor. Kiev güne patlamalarla uyandı. Şu anda yine patlama sesinin bulunduğumuz noktaya." ifadelerini kullandı.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 21. günde de devam ederken Kiev güne bombardımanla uyandı.
Günlerdir saldırılara hedef olan başkent Kiev'de sabah saatlerinde yine şiddetli patlamalar yaşandı.
Atıla roketler sivil yerleşim noktalarına düştü. Şiddetli patlama sonrası yangın çıktı. Bölgeden dumanlar yükseliyor
KUŞATMADAKİ KİEV'DE SOKAK YASAĞI
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 35 saatlik sokağa çıkma yasağı var.
MÜZAKERELERDE 6. TUR BUGÜN
Rusya ile Ukrayna arasında çevrim içi düzenlenen tur müzakerelerin 5. turu sona erdi. Ancak bu müzakereden de ateşkes kararı çıkmadı. Taraflar bugün çevrim içi ortamda 6. tur için yeniden bir araya gelecek.
Peki bölgede son durum ne? Ayrıntıları bölgede günlerdir haber nöbetini sürdüren A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu aktardı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
KİEV YOĞUN SALDIRI ALTINDA
Kiev dünden bu yana çok yoğun saldırı altında. Özellikle doğudan ve kuzey, kuzeybatı bölgelerinden ardı ardına topçu mermileri füzeler ateşleniyor. Kısa süre önce de yine sivil bir yerleşim alanı hedef alındı.
UKRAYNA HAREKAT BAŞLATTI
Özellikle Bucha ve Hostomel noktalarına artık Ukrayna ordusu bir harekat da başlattı. Zira uzun süredir o noktalarda çatışmalar düzenleniyor.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ
Füzeler de artık bulunduğumuz noktaya kadar gelmeye başladı. Özellikle akşam saatlerinden bu yana bir an olsun susmadı diyebiliriz. Şunu da söyleyelim ki bunun habercisi zaten dün ilan edilen sokağa çıkma yasağıydı.
35 saatlik bir sokağa çıkma yasağı ilan edildi Kiev'de. Yarın sabah saatler 7'yi gösterene kadar biz basın mensupları dahil sokağa çıkmamız yasaklandı. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından da dün her birimize mesajlar gönderildi.
ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENDİ
Dün da yine iki meslektaşımız hayatını kaybetmişti Hostomel hattında. Barış sağlanır mı? 4. Müzakereler bugün de devam edecek. Bunu kestirmek güç. Bulunduğumuz noktada dün geceden bu yana yoğun bir bombardıman var. Sadece başkent Kiev'de değil Odessa'da da çok sayıda atış gerçekleştirildi.
Bugüne kadar Ukrayna'ya 950 tane füze ateşlendiği bilgisi var elimizde.
CANLI YAYINDA PATLAMA SESLERİ
Saldırılar devam ediyor. Şu anda yine patlama sesinin bulunduğumuz noktaya geldiğini sizlerle paylaşalım.
TÜRKİYE'DEN BARIŞ DİPLOMASİSİ
Yarın Kiev'in önemli bir ziyaretçisi daha olacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lviv'e gelecek ki bugün de Rusya'da önemli temaslarda bulunacak.
İşte bölgeden yeni görüntüler...
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