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Kiev güne saldırıyla uyandı! Canlı yayında patlama sesleri | A Haber ateş hattında

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 16.03.2022 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022
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Kiev güne saldırıyla uyandı! Canlı yayında patlama sesleri | A Haber ateş hattında

Son dakika Ukrayna haberi... Ukrayna'da savaş 21. günde de devam ederken Kiev güne bombardımanla uyandı. Peki bölgede son durum ne? Ayrıntıları bölgede günlerdir haber nöbetini sürdüren A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu aktardı. Kavasoğlu, "Saldırılar devam ediyor. Kiev güne patlamalarla uyandı. Şu anda yine patlama sesinin bulunduğumuz noktaya." ifadelerini kullandı.

Sesli dinlemek için tıklayınız.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 21. günde de devam ederken Kiev güne bombardımanla uyandı.

Günlerdir saldırılara hedef olan başkent Kiev'de sabah saatlerinde yine şiddetli patlamalar yaşandı.

Kiev güne saldırıyla uyandı! Canlı yayında patlama sesleri | A Haber ateş hattında

Atıla roketler sivil yerleşim noktalarına düştü. Şiddetli patlama sonrası yangın çıktı. Bölgeden dumanlar yükseliyor

Kiev güne saldırıyla uyandı! Canlı yayında patlama sesleri | A Haber ateş hattında

KUŞATMADAKİ KİEV'DE SOKAK YASAĞI

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 35 saatlik sokağa çıkma yasağı var.

Kiev güne saldırıyla uyandı! Canlı yayında patlama sesleri | A Haber ateş hattında

MÜZAKERELERDE 6. TUR BUGÜN

Rusya ile Ukrayna arasında çevrim içi düzenlenen tur müzakerelerin 5. turu sona erdi. Ancak bu müzakereden de ateşkes kararı çıkmadı. Taraflar bugün çevrim içi ortamda 6. tur için yeniden bir araya gelecek.

Kiev güne saldırıyla uyandı! Canlı yayında patlama sesleri | A Haber ateş hattında

Peki bölgede son durum ne? Ayrıntıları bölgede günlerdir haber nöbetini sürdüren A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Kiev güne saldırıyla uyandı! Canlı yayında patlama sesleri | A Haber ateş hattında

KİEV YOĞUN SALDIRI ALTINDA

Kiev dünden bu yana çok yoğun saldırı altında. Özellikle doğudan ve kuzey, kuzeybatı bölgelerinden ardı ardına topçu mermileri füzeler ateşleniyor. Kısa süre önce de yine sivil bir yerleşim alanı hedef alındı.

Kiev güne saldırıyla uyandı! Canlı yayında patlama sesleri | A Haber ateş hattında

UKRAYNA HAREKAT BAŞLATTI

Özellikle Bucha ve Hostomel noktalarına artık Ukrayna ordusu bir harekat da başlattı. Zira uzun süredir o noktalarda çatışmalar düzenleniyor.

Kiev güne saldırıyla uyandı! Canlı yayında patlama sesleri | A Haber ateş hattında

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Füzeler de artık bulunduğumuz noktaya kadar gelmeye başladı. Özellikle akşam saatlerinden bu yana bir an olsun susmadı diyebiliriz. Şunu da söyleyelim ki bunun habercisi zaten dün ilan edilen sokağa çıkma yasağıydı.

35 saatlik bir sokağa çıkma yasağı ilan edildi Kiev'de. Yarın sabah saatler 7'yi gösterene kadar biz basın mensupları dahil sokağa çıkmamız yasaklandı. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından da dün her birimize mesajlar gönderildi.

Kiev güne saldırıyla uyandı! Canlı yayında patlama sesleri | A Haber ateş hattında

ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENDİ

Dün da yine iki meslektaşımız hayatını kaybetmişti Hostomel hattında. Barış sağlanır mı? 4. Müzakereler bugün de devam edecek. Bunu kestirmek güç. Bulunduğumuz noktada dün geceden bu yana yoğun bir bombardıman var. Sadece başkent Kiev'de değil Odessa'da da çok sayıda atış gerçekleştirildi.

Kiev güne saldırıyla uyandı! Canlı yayında patlama sesleri | A Haber ateş hattında

Bugüne kadar Ukrayna'ya 950 tane füze ateşlendiği bilgisi var elimizde.

Kiev güne saldırıyla uyandı! Canlı yayında patlama sesleri | A Haber ateş hattında

CANLI YAYINDA PATLAMA SESLERİ

Saldırılar devam ediyor. Şu anda yine patlama sesinin bulunduğumuz noktaya geldiğini sizlerle paylaşalım.

Kiev güne saldırıyla uyandı! Canlı yayında patlama sesleri | A Haber ateş hattında

TÜRKİYE'DEN BARIŞ DİPLOMASİSİ

Yarın Kiev'in önemli bir ziyaretçisi daha olacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lviv'e gelecek ki bugün de Rusya'da önemli temaslarda bulunacak.

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