Kiev güne saldırıyla uyandı! Canlı yayında patlama sesleri | A Haber ateş hattında

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Füzeler de artık bulunduğumuz noktaya kadar gelmeye başladı. Özellikle akşam saatlerinden bu yana bir an olsun susmadı diyebiliriz. Şunu da söyleyelim ki bunun habercisi zaten dün ilan edilen sokağa çıkma yasağıydı.

35 saatlik bir sokağa çıkma yasağı ilan edildi Kiev'de. Yarın sabah saatler 7'yi gösterene kadar biz basın mensupları dahil sokağa çıkmamız yasaklandı. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından da dün her birimize mesajlar gönderildi.