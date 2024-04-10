Katliamın finansörü ABD'den işgalci İsrail'e bir destek daha! ABD'li bakandan skandal açıklama: “Gazze'de soykırım suçu işlenmedi”

Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana mazlum Gazze halkına adeta ölüm kusuyor. İşgalci İsrail Gazze'de soykırım suçu işlerken en büyük desteği şüphesiz ki ABD verdi. Binlerce sivilleri katlederek açlığa mahkum bırakan terör devleti İsrail'e bir destek yine finansör ABD'den geldi. Son olarak ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'in Gazze'de binlerce sivili öldürmesinin ve bölgeye gıda girişini engellemesinin "soykırım suçu teşkil etmediğini" savundu. İşte detaylar...

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