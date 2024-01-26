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Katil İsrail'in yargılanma süreci nasıl işleyecek? Uzman isimler A Haber'de anlattı...

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Giriş: 26.01.2024 16:27
Katil İsrail Gazze Şeridi'nde yaptığı katliama 112 gündür devam ederken binlerce masum Filistinli soykırımcılar tarafından öldürüldü. Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika’nın İsrail’e karşı açtığı soykırım davasında ihtiyati tedbir talebine ilişkin kararını açıklarken, İsrail'in dosyanın reddi talebini reddedildi. Böylece İsrail soykırım suçlamasıyla ilk kez yargılanacak. Peki İsrail'in yargılanma süreci nasıl olacak? BMGK'nın süreçteki rolü ne? Uzman isimler tüm detayları A Haber ekranlarında paylaştı. İşte detaylar...
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