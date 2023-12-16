16 Aralık 2023, Cumartesi
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Katil İsrail bir gazeteciyi daha öldürdü! Daha önce eşi, oğlu ve kızını kaybeden Al Jazeera muhabiri Wael Dahdouh yaralandı
Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus şehrine bugün düzenlenen hava saldırısında Al Jazeera kameramanı Samer Abudaqa hayatını kaybederken, Al Jazeera muhabiri Wael Dahdouh ise yaralandı. Daha önce Wael Al-Dahdouh'un eşi, oğlu ve kızı katil İsrail'in hava saldırısında öldürülmüştü.