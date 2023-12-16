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Katil İsrail bir gazeteciyi daha öldürdü! Daha önce eşi, oğlu ve kızını kaybeden Al Jazeera muhabiri Wael Dahdouh yaralandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.12.2023 01:09
Güncelleme:16.12.2023 01:09
Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus şehrine bugün düzenlenen hava saldırısında Al Jazeera kameramanı Samer Abudaqa hayatını kaybederken, Al Jazeera muhabiri Wael Dahdouh ise yaralandı. Daha önce Wael Al-Dahdouh'un eşi, oğlu ve kızı katil İsrail'in hava saldırısında öldürülmüştü.
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