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07.01.2020

Kasım Süleymani'nin naaşı izdiham nedeniyle defnedilemedi | Onlarca ölü var

Son dakika haberine göre; ABD tarafında Bağdat'ta düzenlenen operasyonda öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin naaşı defnedileceği yer olan memleketine getirildi. Süleymani'nin Kirman kentindeki cenaze töreninde yaşanan izdihamda ilk belirlemelere göre 40 kişi hayatını kaybetti, 213 kişi de yaralandı. Törende yaşanan izdiham nedeniyle Süleymani'nin naaşı toprağa verilemedi. Son dakika gelişmesinin detaylarını A Haber muhabiri canlı yayında anlattı.

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