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16.04.2020

Kardeşini Kovid-19'dan kaybeden ABD'li kadın konuştu: Dünyaya yalan söylüyorlar

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ABD'de 30 binin üzerinde can aldı. İnsanların ölüme terk edildiği ABD'de sağlık sistemi resmen çöktü. Kardeşini koronavirüsten kaybeden ABD'li bir kadın yaşanan süreci anlatarak isyan etti. "Kardeşim ölene kadar koronavirüs olduğunu anlayamadılar. Tüm dünyaya yalan söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

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