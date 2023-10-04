04 Ekim 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İtalya'nın Venedik şehrinde otobüs kazası! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti...

İtalya'nın Venedik şehrinde otobüs kazası! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti...

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.10.2023 09:07
İtalya'nın Venedik kentindeki Mestre semtinde seyir halindeki otobüs üst geçitten düştü. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. Venedik Belediye Başkanı Louis Brugnaro yaptığı açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini aktararak, "Bu akşam toplumumuzu büyük bir trajedi vurdu. Otobüsteki çok sayıda kurbanın anısına derhal şehirde yas ilan ettim" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İtalya’daki kazada çok sayıda ölü var...
İtalya'daki kazada çok sayıda ölü var...
Göçmen krizi! Tren üzerinde gidiyorlar
Göçmen krizi! Tren üzerinde gidiyorlar
104 yaşında uçaktan atladı! Dünya rekoru kırdı
104 yaşında uçaktan atladı! Dünya rekoru kırdı
Batı’ya İHA’lı  gözdağı!
Batı'ya İHA’lı  gözdağı!
Neye uğradıklarını şaşırdı! Kağıt gibi dağıttı
Neye uğradıklarını şaşırdı! Kağıt gibi dağıttı
İngiltere’de patlama!
İngiltere'de patlama!
Tek kullanımlık plastik yasağı!
Tek kullanımlık plastik yasağı!
Felaket! Kilisenin çatışı çöktü
Felaket! Kilisenin çatışı çöktü
Düğün salonundaki yangının çıkış anı
Düğün salonundaki yangının çıkış anı
Sel mağduruna tokat!
Sel mağduruna tokat!
İsviçre kiliselerinde istismar skandalı!
İsviçre kiliselerinde istismar skandalı!
Balkanlar’da gerilim düşüyor mu? Sırbistan, Kosova sınırındaki askerlerini geri çekme kararı aldı
Balkanlar'da gerilim düşüyor mu? Sırbistan, Kosova sınırındaki askerlerini geri çekme kararı aldı
Daha Fazla Video Göster