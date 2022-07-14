14 Temmuz 2022, Perşembe
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İtalya Başbakanı Mario Draghi'den "istifa" kararı
Avrupa'da hükümetler peş peşe yıkılıyor. İngiltere’de yaşanan deprem sonrası Boris Johnson istifasını açıklamıştı. Güney Avrupa'nın en önemli ekonomisine sahip İtalya'nın Başbakanı Mario Draghi, bu akşam Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya istifasını sunacağını duyurdu.