14 Temmuz 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İtalya Başbakanı Mario Draghi'den "istifa" kararı

İtalya Başbakanı Mario Draghi'den "istifa" kararı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.07.2022 20:52
Avrupa'da hükümetler peş peşe yıkılıyor. İngiltere’de yaşanan deprem sonrası Boris Johnson istifasını açıklamıştı. Güney Avrupa'nın en önemli ekonomisine sahip İtalya'nın Başbakanı Mario Draghi, bu akşam Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya istifasını sunacağını duyurdu.
İtalya Başbakanı’ndan istifa kararı
İtalya Başbakanı'ndan "istifa" kararı
İşte Avrupa’nın en kötü 10 havalimanı
İşte Avrupa’nın en kötü 10 havalimanı
Avrupa’da havayolu krizi derinleşiyor
Avrupa'da havayolu krizi derinleşiyor
Rusya, Ukrayna’nın Vinnytsia kentini vurdu
Rusya, Ukrayna'nın Vinnytsia kentini vurdu
Çin’de aşırı sıcaklar 2 can aldı!
Çin’de aşırı sıcaklar 2 can aldı!
Başbakanlık yarışı! İşte o isim
Başbakanlık yarışı! İşte o isim
Tilkiden kaçtı sele kapıldı
Tilkiden kaçtı sele kapıldı
Balkondan giren dev piton şoke etti
Balkondan giren dev piton şoke etti
Denizin ortasında kalp krizi geçirdi!
Denizin ortasında kalp krizi geçirdi!
Kritik yolculuk! Çantasında neler var?
Kritik yolculuk! Çantasında neler var?
Selfie çekerken yanardağa düştü! Arkadaşları...
Selfie çekerken yanardağa düştü! Arkadaşları...
Katliamın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Katliamın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Daha Fazla Video Göster