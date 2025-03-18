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İsrailli bakan Katz: Esirler serbest bırakılmazsa saldırılar artacak

İsrailli bakan Katz: "Esirler serbest bırakılmazsa saldırılar artacak"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.03.2025 17:34
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile Tel Aviv'deki Kirya askeri üssünde yapılan güvenlik değerlendirme toplantısına katıldı. Bakan Katz, "Hamas'ın şunu anlaması gerekiyor: Tüm rehinelerimizi serbest bırakmazlarsa saldırılarımız daha da yoğunlaşacak" ifadelerini kullandı. Aşırı sağcı Ben-Gvir'in partisi, hükümete geri dönüyor Gazze'de ateşkes anlaşmasının 19 Ocak'ta uygulanmaya başlamasının ardından istifa ederek koalisyon hükümetinden ayrılan aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir ve partisi Otzma Yehudit (Yahudi Gücü), saldırıların yeniden başlamasıyla hükümete geri dönme kararı aldı. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, "Likud ve Otzma Yehudit, Otzma Yehudit grubunun bugün İsrail hükümetine dönmesi konusunda anlaştı" ifadeleri kullanıldı. "Saldırılar devam ederse yeniden katılmayı teklif ederim" Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) tarafından 19 Ocak'ta yapılan açıklamada, Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir ile 2 bakanın daha Netanyahu'nun kabinesinden ayrıldığı duyurulmuştu
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