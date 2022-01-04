04 Ocak 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İsrail'in kuzeyinde helikopter düştü

İsrail'in kuzeyinde helikopter düştü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.01.2022 00:47
İsrail'in kuzeyinde yer alan Hayfa kenti açıklarında içerisinde 3 mürettebatın bulunduğu Eurocopter Panther tipi helikopterin düştüğü bildirildi.

İsrail'in kuzeyinde yer alan Hayfa kenti açıklarında İsrail Savunma Kuvvetleri'ne ait Eurocopter Panther tipi bir helikopterin düştüğü bildirildi.

Helikopterin içinde 3 mürettebatın bulunduğu kaydedildi.

Olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edilirken, çalışmaların havadan, karadan ve denizden devam ettiği belirtildi.

Helikopterin neden düştüğü ve mürettebatın durumu hakkında henüz açıklama yapılmadı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail’in kuzeyinde helikopter düştü
İsrail'in kuzeyinde helikopter düştü
Nefes kesen anlar
Nefes kesen anlar
Çığ altında kaldı! Zamanla yarıştılar
Çığ altında kaldı! Zamanla yarıştılar
Tilki yuvasından çıkanlar şoke etti!
Tilki yuvasından çıkanlar şoke etti!
Uyarıp tarih verdiler: Dünyaya yaklaşıyor!
Uyarıp tarih verdiler: Dünyaya yaklaşıyor!
Başbakana suikast girişimi: 1 ölü
Başbakana suikast girişimi: 1 ölü
4 yaşındaki küçük çocuğa sokak köpekleri saldırdı
4 yaşındaki küçük çocuğa sokak köpekleri saldırdı
Hollanda’da polisten protestoculara “köpekli” müdahale
Hollanda’da polisten protestoculara “köpekli” müdahale
Rusya su dağıtım istasyonunu bombaladı
Rusya su dağıtım istasyonunu bombaladı
Dolu yağışı şaşkına çevirdi
Dolu yağışı şaşkına çevirdi
Colorado’daki yangında 991 ev yandı
Colorado'daki yangında 991 ev yandı
İnsanlık dramı! Donarak can verdi
İnsanlık dramı! Donarak can verdi
Daha Fazla Video Göster