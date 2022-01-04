04 Ocak 2022, Salı
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İsrail'in kuzeyinde helikopter düştü
İsrail'in kuzeyinde yer alan Hayfa kenti açıklarında içerisinde 3 mürettebatın bulunduğu Eurocopter Panther tipi helikopterin düştüğü bildirildi.
Olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edilirken, çalışmaların havadan, karadan ve denizden devam ettiği belirtildi.
İsrail'in kuzeyinde yer alan Hayfa kenti açıklarında İsrail Savunma Kuvvetleri'ne ait Eurocopter Panther tipi bir helikopterin düştüğü bildirildi.
Helikopterin içinde 3 mürettebatın bulunduğu kaydedildi.
Olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edilirken, çalışmaların havadan, karadan ve denizden devam ettiği belirtildi.
Helikopterin neden düştüğü ve mürettebatın durumu hakkında henüz açıklama yapılmadı.