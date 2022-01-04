İsrail’in kuzeyinde helikopter düştü

İsrail'in kuzeyinde yer alan Hayfa kenti açıklarında içerisinde 3 mürettebatın bulunduğu Eurocopter Panther tipi helikopterin düştüğü bildirildi.

İsrail'in kuzeyinde yer alan Hayfa kenti açıklarında İsrail Savunma Kuvvetleri'ne ait Eurocopter Panther tipi bir helikopterin düştüğü bildirildi.

Helikopterin içinde 3 mürettebatın bulunduğu kaydedildi.

Olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edilirken, çalışmaların havadan, karadan ve denizden devam ettiği belirtildi.



Helikopterin neden düştüğü ve mürettebatın durumu hakkında henüz açıklama yapılmadı.