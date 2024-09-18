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İsrail'den Hizbullah'a dijital saldırı! Çağrı cihazları patlatıldı

İsrail'den Hizbullah'a dijital saldırı! Çağrı cihazları patlatıldı

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.09.2024 10:10
Gazze’de katliam yapan Batı Şeria’da işgali sürdüren terör devleti İsrail, Hizbullah'a yönelik dijital saldırı düzenledi. Saldırı sonucu Hizbullah'ın iletişim için kullandığı çağrı cihazlarında patlamalar oldu. İkisi Hizbullah üyesi 9 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 750 kişi de yaralandı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan siber güvenlik uzmanı Osman Demircan değerlendirdi.
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