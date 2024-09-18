İsrail'den Hizbullah'a dijital saldırı! Çağrı cihazları patlatıldı

Gazze’de katliam yapan Batı Şeria’da işgali sürdüren terör devleti İsrail, Hizbullah'a yönelik dijital saldırı düzenledi. Saldırı sonucu Hizbullah'ın iletişim için kullandığı çağrı cihazlarında patlamalar oldu. İkisi Hizbullah üyesi 9 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 750 kişi de yaralandı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan siber güvenlik uzmanı Osman Demircan değerlendirdi.

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