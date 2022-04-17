İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya baskın! Sabah namazına İsrail müdahalesi

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da bekleyen Filistinlileri bölgeden uzaklaştırmak için sabah namazından sonra baskın düzenledi. Polisler, mescidi terk etmek istemeyen Filistinlileri darbetti. Daha sonra onlarca fanatik Yahudi, İsrail polisi korumasında mescide baskın düzenledi.

İsrail'de peş peşe yaşanan DEAŞ saldırılarının ardından, güvenlik güçlerinin Filistinlilere yönelik müdahaleleri üst seviyeye çıktı.

İsrail güvenlik güçleri, önce sabah namazı başlamadan eski şehir bölgesinde bariyerleri kapatarak geçişe izin vermedi. Çıkan arbedede 9 Filistinli yaralandı.

Müdahale sabah namazından sonra da devam etti. Çok sayıdaki İsrail polisi, Kıble Mescidi'nin önünde bekleyen Filistinlilere saldırdı. Alanı terk etmek istemeyen bazı Filistinliler darbedildi. Bir Filistinli de gözaltına alındı.

Kalabalığı dağıtan polisler, Filistinlileri çıkardıktan sonra kapıları kapattı. Onlarca kişilik fanatik Yahudi yerleşimci grupları, Filistinlilerin dağıtılmasının ardından harekete geçti.

İsrail polisinin korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada gece boyunca toplamda 9 kişinin yaralandığı, 4 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.