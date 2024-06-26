İsrail namluları Lübnan’a çevirdi! Lübnan-İsrail savaşı artık an meselesi mi? Hizbullah hangi noktaları hedef alacak?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "3. Dünya savaşı riski var" açıklamasının ardından gözler ateş hatlarına çevrildi. İsrail her an Lübnan’a saldırabilir, öte yandan Rusya Ukrayna hattı da oldukça karışık.

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