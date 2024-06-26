26 Haziran 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

İsrail namluları Lübnan’a çevirdi! Lübnan-İsrail savaşı artık an meselesi mi? Hizbullah hangi noktaları hedef alacak?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.06.2024 01:07
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "3. Dünya savaşı riski var" açıklamasının ardından gözler ateş hatlarına çevrildi. İsrail her an Lübnan’a saldırabilir, öte yandan Rusya Ukrayna hattı da oldukça karışık.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail namluları Lübnan’a çevirdi!
İsrail namluları Lübnan’a çevirdi!
Dağıstan’da yeniden saldırı başladı!
Dağıstan’da yeniden saldırı başladı!
İsrail BM okullarını bombaladı!
İsrail BM okullarını bombaladı!
İran’da seçime 3 gün kaldı! Pezeşkiyan yarışta önde...
İran'da seçime 3 gün kaldı! Pezeşkiyan yarışta önde...
Hangi ülkeden kaç nükleer silah var?
Hangi ülkeden kaç nükleer silah var?
ABD’den teröre askeri sevkiyat!
ABD’den teröre askeri sevkiyat!
Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü!
Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü!
3. Dünya Savaşı ufukta mı?
3. Dünya Savaşı ufukta mı?
Dünya genelinde sıcak ölümleri bini aştı!
Dünya genelinde sıcak ölümleri bini aştı!
Rusya: Nükleer doktrin gözden geçiriliyor
Rusya: Nükleer doktrin gözden geçiriliyor
Batı Şeria uyarısı: İsrail ilhak ediyor
Batı Şeria uyarısı: İsrail ilhak ediyor
Fransa, Yeni Kaledonyalı liderleri tutukladı
Fransa, Yeni Kaledonyalı liderleri tutukladı
Daha Fazla Video Göster