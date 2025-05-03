İsrail jetleri Suriye’yi bombalıyor: Başkent alev alev...

Terör devleti İsrail, Gazze ve Lübnan'ın yanı sıra bu seferde Suriye'yi hedef alıyor. İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam ile Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra illerine hava saldırıları düzenledi. İsrail tarafından yapılan açıklamada, "Hava savunma altyapısını vurduk” ifadelerine yer verildi. Öte yandan İsrail uçakları dün de Şam'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarına saldırı düzenlemişti.