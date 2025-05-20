İngiltere’den İsrail’e sert fren! Ticaret anlaşmasını askıya aldı

İngiltere, Gazze’de devam eden sivil katliamlar ve insani yardım engellemeleri nedeniyle İsrail ile yürütülen serbest ticaret anlaşması müzakerelerini askıya aldı. Dışişleri Bakanı David Lammy, "Netanyahu hükümetinin eylemleri, hem uluslararası hukuka hem de İngiliz halkının değerlerine aykırıdır" diyerek kararın gerekçesini sert sözlerle açıkladı. Başbakan Starmer ise İsrail’in Gazze’deki saldırılarından “dehşete düştüklerini” ifade ederek, ateşkes çağrısını yineledi. İsrail’in Londra Büyükelçisi Hotovely, Dışişleri Bakanlığı’na çağrılırken; Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşimci şiddetine karışan kişi ve kurumlara yönelik yeni yaptırımlar devreye sokuldu. İsrail ise İngiltere'nin kararlarının "kendi ekonomisine zarar vereceğini" savundu.

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