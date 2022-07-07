07 Temmuz 2022, Perşembe
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İngiltere'de siyasi kaos! 10 numarada neler oluyor?
İngiltere'de Boris Johnson hükümeti art arda gelen istifalarla sarsıldı. 48 saatten kısa bir sürede elliden fazla devlet görevlisi istifa etti. Boris Johnson'ın istifa bildirisinin hazırlanmakta olduğu bildiriliyor. Son durumu Londra'dan A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.