İngiltere'de fırtına karavanı böyle devirdi

İngiltere'nin Staffordshire bölgesinde meydana gelen şiddetli fırtınada park halindeki karavan devrildi. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. İngiltere'de köprüler ve parklar geçici olarak kapatıldı.

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