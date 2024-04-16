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İngiltere'de fırtına karavanı böyle devirdi

İHA
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Giriş: 16.04.2024 16:34
İngiltere'nin Staffordshire bölgesinde meydana gelen şiddetli fırtınada park halindeki karavan devrildi. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. İngiltere'de köprüler ve parklar geçici olarak kapatıldı.
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