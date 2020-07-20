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İngiltere’de en uzun tedavi gören hasta iyileşti! Fatima Bridle 130 gün sonra koronavirüsü yendi

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Giriş: 20.07.2020 09:55
Güncelleme:20.07.2020 10:01
Son dakika haberi... İngiltere’de 130 gündür koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören hasta iyileşti. 35 yaşındaki Fatima Bridle 130 gündür verdiği mücadelenin ardından sağlığına kavuştu. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven, canlı yayında aktardı

İngiltere'nin en uzun süre koronavirüs tedavisi gören hastası Fatima Bridle (35) iyileşti. 130 gündür verdiği mücadelenin ardından sağlığına kavuşan Bridle, Fas tatili ardından semptomları göstermeye başlamıştı. Bridle'ın 56 yaşındaki eşi Tracy Bridle'ın da Mart ayının başında ilk semptomları gösterdiği öğrenildi.


Southampton Genel Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Bridle kendisiyle ilgilenen doktor ve hemşireler için şu ifadeleri kullandı : "İnanılmazlar. Yeni bir hayat için bana şans veren tüm doktor ve hemşirelere tek tek teşekkür ederim. Burada olmaktan mutluyum. Rüya gibi."

Fatima Bridle, 18 Mart'ta gördüğü antibiyotik tedavisinin cevap vermemesi üzerine yoğun bakıma kaldırılmış 40 gün boyunca komada akciğer iltihabı, koronavirüs ve sepsis ile mücadele etmişti.

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