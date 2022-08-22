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İmran Han için tutuklama emri! Pakistan'da neler oluyor?

A Haber
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Giriş: 22.08.2022 14:23
Son dakika haberi... Eski Başbakan İmran Han için tutuklama emri çıkartıldı. Han'ın destekçileri protesto eylemi düzenledi. Ülkedeki son durumu Gazeteci Javed Rana, A Haber canlı yayınında anlattı.
Pakistanda neler oluyor? PAKİSTAN'DA NELER OLUYOR?

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