22 Ağustos 2022, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İmran Han için tutuklama emri! Pakistan'da neler oluyor?
Son dakika haberi... Eski Başbakan İmran Han için tutuklama emri çıkartıldı. Han'ın destekçileri protesto eylemi düzenledi. Ülkedeki son durumu Gazeteci Javed Rana, A Haber canlı yayınında anlattı.