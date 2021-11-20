20 Kasım 2021, Cumartesi
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Hollanda'da Kovid-19 protestosu! Göstericiler ve polis birbirine girdi | İşte o anlar…
Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının başlangıcından bu yana kaydedilen rekor vaka sayısı nedeniyle önlemler artırıldı. Rotterdam kentinde toplanan kalabalık "kısmi kapanma" kararını protesto etti. Polis protestolara ateş açarak yanıt verdi. İşte o anlar…