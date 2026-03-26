Hizbullah İsrail'in tanklarını böyle hedef aldı!

Lübnan-İsrail sınırında gerilim tarihin en kritik seviyesine ulaştı. İsrail işgali nedeniyle Lübnan'da 1 milyon 300 bini aşkın insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığı devasa bir insani dram yaşanırken, diğer yanda savaş meydanında teknolojik bir hesaplaşma yaşanıyor. Hizbullah’ın 'görünmez' kamikaze dronları, İsrail’in 'yenilmez' denilen Merkava tanklarını saniyeler içinde hurda yığınına çeviriyor. Ateş hattından gelen görüntüler, İsrail ordusunun içine düştüğü taktiksel çöküşü ve bölgedeki dehşet anlarını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.