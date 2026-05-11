Altın ve gümüş piyasasında kritik hafta: İslam Memiş’ten yatırımcılara “Miktara odaklanın” uyarısı

Piyasalar Orta Doğu’da hafta sonu beklenen anlaşmaların sağlanamamasıyla birlikte haftaya satıcılı bir seyirle başladı. Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında yatırımcılar için yol haritasını paylaştı. Memiş, 2026 yılının bir "manipülasyon yılı" olduğuna dikkat çekerek, küçük yatırımcıların günlük dalgalanmalardan ziyade varlık miktarlarını koruması gerektiğini vurguladı.